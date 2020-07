Il tremendo alluvione che ha travolto la città di Palermo nelle ultime ore ha causato la morte di due persone in viale Regione Siciliana, in un sottopasso di via Leonardo da Vinci. E’ questo quanto riportato da “Gds.it”. La coppia è rimasta intrappolata nel tentativo di uscire dalla propria auto. Per vedere il video che riprende il luogo esatto, CLICCA QUI.