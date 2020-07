“A Palermo la situazione, per fortuna, ci ha consentito di accertare che non ci siano assolutamente state vittime. Questo è un grande risultato. Ci sono dei danni, si dovrà intervenire. Credo che ci sia una richiesta di stato di emergenza che sarà istruita dalla Regione e sarà valutata dal dipartimento e poi, eventualmente, se ci sono i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza, si procederà con la proposta al Consiglio dei ministri”.

Lo ha detto Angelo Borrelli, il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, a Barletta per inaugurare il distaccamento provinciale della Protezione civile, parlando con i giornalisti del nubifragio che il 15 luglio ha investito il capoluogo siciliano. “E’ stato – ha proseguito Borrelli – un evento straordinario, eccezionale, non previsto nè prevedibile e non osservato perchè nel nostro Paese dobbiamo completare la rete dei radar meteo. Abbiamo due radar da installare, uno a Picerno e uno sul Monte Rose in Sicilia”.