Allerta sicurezza: potenziata la sorveglianza su stadi ed eventi in Italia

Come riporta Il Messaggero, dopo l’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre che ha innescato la guerra in Medio Oriente, le prefetture italiane ora intensificano le misure di sicurezza per eventi sportivi e culturali.

Si presta grande attenzione anche agli eventi di massa come concerti e fiere internazionali, con controlli approfonditi per tutti i partecipanti. L’attenzione dell’intelligence si concentra su associazioni islamiste, carceri e foreign fighter, con espulsioni e arresti frequenti negli ultimi mesi.