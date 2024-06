Allenatore e mercato: il Palermo è in stand-by. Cosa succede con Zanetti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo in stand-by per quanto riguarda il mercato e la scelta dei nuovo tecnico.

La scelta del nuovo direttore sportivo del Palermo avrà un impatto diretto sulla selezione dell’allenatore, dato che Eugenio Corini è in scadenza e Michele Mignani non dovrebbe essere confermato. Tutto sembra indicare Paolo Zanetti come il probabile successore, con cui ci sono già stati diversi contatti, anche in “call”, e che ha già espresso il suo assenso al progetto proposto. Zanetti, ex allenatore dell’Empoli, ha precedentemente ottenuto successi in Serie A vincendo i play-off promozione con il Venezia, squadra nella quale militavano Ceccaroni e Di Mariano, che ritroverebbe a Palermo. Nonostante un contratto con l’Empoli valido fino al 2026, Zanetti è attratto dal progetto del Palermo e mostrerebbe voglia e determinazione nel guidare la squadra.

Oltre a Zanetti, il Palermo ha contattato anche altri allenatori, tra cui Dionisi, che tuttavia sembra preferire l’idea di rimanere in Serie A, magari con il Cagliari. Con la definizione delle figure del direttore sportivo e dell’allenatore, si potrà poi procedere con la pianificazione del mercato. Nonostante non vi sia fretta, dato che tre quarti della squadra è già sotto contratto per la prossima stagione, è evidente che il nuovo Palermo avrà bisogno di rinforzi in ogni reparto, puntando su giocatori di categoria e anche su giovani di prospettiva.

Quindi, questa settimana promette di essere cruciale per il Palermo. Dopo giorni di attesa e silenzio, si prevede che si comincino a sentire annunci ufficiali o ufficiosi. Il Palermo 2024/25 inizierà a prendere forma a partire da oggi, delineando le strategie e le ambizioni per la nuova stagione.