All’Ars è stata presentata una mozione di sfiducia nei confronti di Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione siciliana.

«Se la Sicilia si trova oggi in piena emergenza Covid19, gravi responsabilità sono dell’assessore alla Salute Ruggero Razza che non ha svolto in maniera adeguata le sue funzioni di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria e dell’assistenza territoriale ed ospedaliera per fronteggiare la pandemia, ed ha ritardato tutti i provvedimenti di sua competenza per attenuarne gli effetti consentendo il progressivo innalzamento del livello di rischio nella diffusione del virus creando dunque i presupposti che hanno portato la Sicilia ad essere dichiarata “area arancione”, con le conseguenti misure restrittive ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020».





Questo quanto riportato nella mozione di censura nei confronti dell’assessore, firmata da Giuseppe Lupo (capogruppo Pd), Giorgio Pasqua (capogruppo M5S), Claudio Fava (Cento Passi) e dai deputati dei rispettivi gruppi parlamentari.