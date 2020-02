Un giocatore della Pianese, squadra che milita nel campionato di Serie C girone A, sarebbe risultato positivo al tampone per accertare il contagio da coronavirus. Stando a quanto riferito da “Il Fatto Quotidiano”, il calciatore di 22 anni, dalle prime ore di giovedì sarebbe ricoverato all’ospedale delle Scotte, a Siena, dove si troverebbe attualmente in isolamento, ma in buone condizioni. Sabato scorso, prima della partita avrebbe accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra. Il calciatore non è poi sceso in campo perché la mattina la febbre è salita. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo ora in attesa della conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.