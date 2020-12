Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Carpi ha reso noto che dopo l’ultimo ciclo di tamponi sono emerse 10 positività al Coronavirus. Ecco il comunicato:

“La società Carpi FC 1909 rende noto che, dagli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre alle ore 15, sono emerse numero 10 positività al Covid-19 nel gruppo squadra nonostante la totale negatività dei test sierologici.





La dirigenza si è prodigata nell’allertare gli organi competenti e informarli dell’esito dei controlli. Anche il Matelica Calcio, avversario del Carpi FC 1909 nel prossimo turno di campionato previsto per sabato 19 dicembre alle ore 15, è stato prontamente informato. Il Carpi FC 1909, al fine di tutelare la salute dei propri tesserati e quella degli avversari, ha proposto il rinvio della partita a data da destinarsi: il Matelica ha optato per il rigetto in formula piena della proposta avanzata. La Lega Pro, su richiesta specifica del Carpi FC 1909, ha concesso il posticipo di 24 ore del calcio di inizio.

Approfittando di ciò, il Carpi FC 1909 effettuerà nella giornata di sabato 19 dicembre nella prima mattinata un nuovo giro completo di tamponi per i soli negativi del gruppo squadra, al fine di verificare ulteriormente la mappatura del contagio. La società ha disposto una completa sanificazione degli spazi comuni frequentati dal gruppo squadra”.