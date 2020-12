Domenica il Palermo scenderà in campo alle ore 15 in trasferta contro la Vibonese. Andiamo alla scoperta della squadra, prossima avversaria dei rosanero, allenata da Galfano.

STORIA – L’Unione Sportiva Vibonese nasce nel 1928 da una costola dell’Ischia Monteleone e la Luigi Razza, due identità del calcio locale. Nei primi anni di attività la squadra di Vibo Valentia partecipò soltanto a tornei non ufficiali. La prima vera competizione disputata fu nel 1945 nel campionato di Prima Divisione. Per partecipare, invece, a campionati professionistici la Vibonese dovette aspettare il 2006/07, stagione disputata in Serie C2. Nel Palmares del club presenti due campionati vinti in Eccellenza, due in promozione, una coppa Italia Dilettanti e un campionato di serie D nel 2017/18.





PRECEDENTI – Vibonese e Palermo non si sono mai incrociate in gare ufficiali.

STATISTICHE – La Vibonese ha collezionato fin qui 18 punti e staziona all’11° posto, appena sotto il Palermo a -1. Lo score maturato dalla squadra di Galfano non è dei migliori: in 14 giornate infatti, le vittorie sono state soltanto 4, tante quanto le sconfitte e 6 pareggi. Solamente 8 dei diciotto punti finora accumulati sono stati conquistati al “Luigi Razza”. Stadio in cui sono stati messi a segno 11 reti delle 19 totali. 6 di queste reti sono state messe a segno dall’ex rosanero Plescia, attualmente capocannoniere della squadra rossoblù.

CURIOSITA’ – In rosa la Vibonese conta ben 4 ex calciatori del Palermo. Stiamo parlando di Ambro, Prezzabile, Plescia e Marson, tutti cresciuti nel vivaio rosanero. Chi sentirà di più la gara saranno sicuramente i tre palermitani. Su tutti Ambro, che qualche settimana fa ha dichiarato: «Sono tifoso rosa e lo sarò sempre. E’ sempre una bella sensazione affrontare la squadra della propria città, da tifoso non vedo l’ora». Anche il “non palermitano” Marson è impaziente di affrontare i rosa: Per me il Palermo ha rappresentato una parte importante della mia carriera. Sarà una sensazione particolare. Una volta in campo, però, passerà tutto in secondo piano». (CLICCA QUI per leggere l’intervista esclusiva integrale a Marson).

D’altra parte, anche in rosanero è presente una vecchia conoscenza in quel di Vibo Valentia. Si tratta di Andrea Saraniti che ha militato in rossoblu dal 2015 al 2017 collezionando 64 presenze e 15 gol, meritandosi così la fascia da capitano.

ALLENATORE E MODULO – La Vibonese è allenata da Angelo Galfano classe ’62 nato a Marsala (TP). Tra le vecchie conoscenze rosanero rientra anche il tecnico siciliano, avendo allenato oltre alla Vibonese nel 2002/03 e nel 2010/11, anche le giovanili del Palermo. Nel 2007/08, infatti, Galfano è stato alla guida della formazione U19 dei rosanero per sole 5 gare. Il modulo prediletto dal tecnico marsalese è il 4-3-3, utilizzato per gran parte del girone d’andata, salvo poi modificarlo passando ad una difesa a 3, alternando un 3-5-2 e un 3-4-3.