L’allarme Coronavirus diventa sempre più sfiancante. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, l’Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone e Borsellino” ha comunicato che già da stasera verranno intensificati i controlli sui passeggeri provenienti da Milano, Bergamo e Venezia, in aggiunta a quelli già predisposti per Roma Fiumicino e altri voli internazionali. In basso, il post in questione: