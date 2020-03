Intervenuto ai microfoni di “Radio Marte”, Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone, ha parlato della possibilità di rinviare la sfida contro il Kosovo di Nations League a causa dell’emergenza Coronavirus: «In Macedonia il 26 marzo si disputerà questa partita per noi storica, la semifinale di Nations League contro il Kosovo in cui ci giochiamo per la prima volta la qualificazione agli europei. Anche il nostro governo sta prendendo delle misure legate all’emergenza Coronavirus e ha predisposto che la partita si giocherà a porte chiuse. Non è tutto. C’è un’ordinanza da parte del governo che obbliga a 14 giorni di quarantena chi arriva dall’Italia, e vale anche per i calciatori. La Nazionale, ovviamente, non può imporre ad Elmas, Pandev e Nestorovski di restare in l’isolamento per 14 giorni per giocare la partita. Di conseguenza non potrebbero giocarla. Con la Federcalcio macedone abbiamo chiesto di rinviare o cancellare la partita: già senza tifosi il calcio non ha senso, che senso può avere giocarla addirittura senza i giocatori? Tra l’altro anche il Kosovo è svantaggiato: Rrahmani, il loro capitano, non potrebbe giocare al pari dei nostri».