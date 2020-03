L’allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia e a condizionare il proseguo del campionato di serie A. Secondo Enrico Mentana il comitato Scientifico del Governo starebbe valutando l’ipotesi di fermare per 30 giorni tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive. La soluzione non è ancora ufficiale ma è al vaglio dalle alte cariche dello Stato. Sarebbe una decisione che avrebbe gravi ripercussioni sul mondo del calcio. Ci sarebbe comunque la possibilità di procedere con il campionato, ma soltanto a porte vuote. Anche questa, però, si tratta di un’ipotesi.