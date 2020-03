Juventus-Milan, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”; questo è quanto emergerebbe dalla riunione convocata nel pomeriggio, ed ancora in corso, tra rappresentanti di Prefettura, Questura e Torino, la Sindaca Appendino, rappresentanti della Juventus, a cui si sono aggiunti in conference call Governo e Lega di Serie A. A breve sono previste comunicazioni ufficiali.