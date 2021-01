Archiviate le festività natalizie si torna in campo. Il Palermo sarà impegnato sabato 9 gennaio in trasferta contro la Cavese. Andiamo alla scoperta del prossimo avversario dei rosanero.

STORIA – La Cavese nasce nel maggio 1919. Dall’idea di alcuni giovani borghesi, viene fondata l’Unione Sportiva Cavese. Il primo presidente della società è Michele Coppola, un illustre e facoltoso cittadino metelliano, che offre alla squadra la possibilità di misurarsi su un vero e proprio campo di gioco, l’impianto “Arena”, inaugurato nel 1921. Nel suo Palmares la squadra campana conta una Supercoppa di Serie C2 e uno scudetto serie D.





PRECEDENTI CAVESE-PALERMO – Sono 8 le volte in cui le due compagini si sono date battaglia in campionato, di cui sette non andando oltre il pareggio. Quattro le gare disputate a Cava de’ Tirreni, concluse tutte in parità. Altrettante sono state disputate in Sicilia vedendo, però, soltanto una vittoria rosanero e tre pari. Per trovare l’ultima sfida fra Cavese e Palermo bisogna andare indietro di 36 anni: era il 26 maggio 1985 quando allo stadio “Simonetta Lamberti” la sfida fra le due compagini terminò sul risultato di 1-1.

CURIOSITA’ E STATITICHE – La Cavese è attualmente la penultima forza del girone di C di Lega Pro con soli 8 punti. La squadra allenata da Campilongo ha vinto una sola volta in questo campionato, perso dieci volte, pareggiato cinque. L’attacco dei campani, inoltre, è il peggiore di tutto il campionato con soli 10 gol all’attivo. Per quanto concerne la difesa, è invece la terza più perforata del girone.

ALLENATORE – Ad allenare la Cavese è una vecchia conoscenza rosanero: Salvatore Campilongo. Da calciatore infatti ha militato in rosa nella stagione 1994/95 collezionando 25 presenze e 9 reti. Il tecnico, nato a Napoli nel 1961, è stato richiamato alla guida della squadra di Cava de’ Tirreni dopo l’esperienza del 2019. Quella di sabato contro i rosanero, dunque, sarà la prima gara del suo nuovo corso in biancoblu.