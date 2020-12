Dopo il pari in casa della Vibonese, il Palermo torna a giocare al “Renzo Barbera” e lo farà mercoledì 23 dicembre alle ore 15 contro il Bari. Andiamo alla scoperta, dunque, dei galletti, prossimi avversari rosanero.

STORIA – La Società Sportiva Calcio Bari è stata fondata nel 1908 da alcuni commercianti originari di vari paesi europei; il principale fondatore è Floriano Ludwig di famiglia austriaca. Negli anni il club ha subito due scioglimenti e tre rifondazioni, l’ultima quella del 2018, quando dopo un fallimento viene rilevata dalla famiglia De Laurentiis e gestita dal figlio di Aurelio, Luigi. Nel suo Palmares il Bari conta due campionati di serie B vinti, uno di serie C e uno di quarta serie negli anni ’50. Ma non solo, anche una coppa internazionale, la vecchia Coppa Mitropa. Antica competizione europea che ha visto la sua ultima edizione nel 1992.





PRECEDENTI – Sono state 32 le volte in cui Palermo e Bari si sono scontrate all’ex Favorita. Lo score vede in vantaggio i rosanero che davanti ai propri tifosi contro i biancorossi hanno vinto per ben 17 volte, pareggiato 13 e perso in due sole occasioni. La prima sfida nella storia risale al 1930 quando le due squadre, militanti in serie B, hanno pareggiato 0-0. L’ultima, invece, appena due anni fa, sempre in serie cadetta e anche in questa occasione è terminata in parità, per 1-1.

STATISTICHE E CURIOSITA’ – Il Bari è attualmente la seconda forza del Girone C di Lega Pro, con 33 punti a -7 dalla capolista Ternana. I galletti hanno fin qui conquistato 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. Le statistiche dicono che il Bari dà il meglio di sé lontano dalle mura amiche. 20 dei 33 punti totalizzati sono stati infatti incassati fuori casa, mentre i restanti 13 al San Nicola. Anche per quanto concerne la vena realizzativa della squadra, in trasferta è più prolifica: 16 reti fuori e 13 dentro. Tra i migliori realizzatori c’è Antenucci, già a segno per ben 8 volte, conferma di quanto fatto lo scorso anno e trend per il quale è stato premiato dall’Aic come capocannoniere della scorsa serie C.

ALLENATORE E MODULO – Alla guida del Bari c’è Gaetano Auteri, una vecchia gloria rosanero, avendo militato da calciatore nel Palermo dal 1988 al 1990, collezionando 52 presenze con 12 gol. Il tecnico nativo di Floridia è approdato al Bari lo scorso agosto portando i galletti al secondo posto una vittoria dopo l’altra. In carriera ha fatto del 3-4-3 un vero e proprio marchio di fabbrica. Questo, infatti, il modulo con cui fa giocare il suo Bari sin dall’inizio del campionato col premiato tridente d’attacco D’Ursi-Antenucci-Marras.