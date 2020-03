Il presente e il passato del Palermo, Alberto Pelagotti e Stefano Sorrentino sono in questi minuti in diretta su Instagram come mostrato dall’immagine in basso. L’ex capitano rosanero ha annunciato un ritorno nel capoluogo: «Appena finisce tutto devo venire a Palermo, dovevo esserci per la partita di Ficarra e Picone. Poi quando vengo facciamo un allenamento insieme. Fisicamente sto bene, aver cambiato ruolo mi deve far stare bene per forza. Giochiamo su campi di sintetico, però mi diverto, corro tantissimo».