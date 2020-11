«Leoni è un ottimo portiere, avesse giocato ai tempi miei sarebbe stato un grande portiere, ai tempi di oggi c’è bisogno di essere alti un metro e novanta per essere considerati tali e lui non è alto così tanto. Ma è bravo, è reattivo, con i piedi e nelle prese alte.

L’Avellino? Lo ricordo con affetto. Il mio Milan non passava ad Avellino, bisogna tornare a quei tempi lì. Da voi c’è il pubblico vero. Bisogna avere carattere per giocare ad Avellino.





E’ calcio vero, anche se al momento con questo Covid non lo è, purtroppo. Dove può arrivare l’Avellino? Ha sicuramente l’obbligo di giocare per la Serie B». Queste le parole di Cesare Albè, tecnico della Giana Erminio, rilasciate ai microfoni di “Tuttoavellino.it” in merito all’Avellino.