L’agente di mercato, Danilo Caravello, intervistato da “TuttoC.com”, ha analizzato i temi legati alla sessione di mercato appena cominciata:

«Indubbiamente e, forse ancor di più della sessione estiva, questo mercato di Gennaio risentirà degli effetti del Covid e delle sue negative ricadute economiche sui Club. Premesso questo, prevedo un mercato normale senza particolari follie economiche, fatto di scambi, di prestiti con diritto o obbligo di riscatto senza esborsi economici immediati. Nel mercato di C cercheranno di muoversi al meglio, o in maniera mirata, tutti i Club più ambiziosi e con proprietà importanti coinvolti nella lotta per andare in Serie B come l’Alessandria, il Como, la Carrarese e la Pro Vercelli nel Girone A, il Padova, il Perugia, il Cesena, il Modena, il Sudtirol, la Triestina e la Samb nel Girone B ed il Bari, il Catanzaro, il Catania, l’Avellino, il Teramo e la Juve Stabia nel girone C dove fa eccezione la sola Ternana che, fino ad oggi, ha dominato il Girone e sembra non aver bisogno di nulla. Tutte le altre squadre cercheranno di dar via gli scontenti o chi sta giocando meno e di fare entrate mirate cercando di arrivare a centrare i rispettivi obiettivi, senza trascurare ne perdere d’occhio i bilanci societari».