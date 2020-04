Secondo quanto riportato da “Blog Sicilia”, è arrivato al porto di Palermo il traghetto della Grandi Navi Veloci con a bordo 100 passeggeri italiani provenienti dalla Tunisia. Un macchinista dell’imbarcazione con febbre alta e probabilmente infezione polmonare sta per essere ricoverato all’ospedale Cervello con un’ambulanza con biocontenimento. Non si sa se sia affetto da Covid19. Gli altri passeggeri stanno bene e sono stati presi in carico dai sanitari dell’Asp. L’intera operazione è coordinata dal 118 con l’azienda sanitaria e la Capitaneria di Porto.