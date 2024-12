Al Man City ho proprio bisogno di te: riceve la telefonata nello spogliatoio di Milanello | Pep Guardiola se lo porta via

Milan in allarme: Pep Guardiola è piombato sul fuoriclasse rossonero e punta su di lui per risollevare il suo Manchester City.

Dopo il successo contro l’Empoli, il Milan sta provando a ridurre il gap dalla prime posizioni della classifica di Serie A e, in questo senso, le frenate di Lazio (sconfitta a Parma) e Juventus (fermata sul pari a Lecce), avvicinano l’obiettivo degli uomini di Paulo Fonseca. In queste ore, però, una minaccia di calciomercato sta scuotendo l’ambiente rossonero.

D’altro canto, quando ad avanzare le lusinghe nei confronti di un calciatore è Pep Guardiola, tra gli allenatori più vincenti di sempre, un minimo di preoccupazione è inevitabile. Il suo Manchester City sta attraversando un impronosticabile momento di difficoltà in Premier e in Champions League ed è a caccia di rinforzi.

Proprio in questo senso, malgrado la speranza sullo sfondo di uscire quanto prima dalle sabbie mobili di questa crisi temporanea, il manager ha deciso di muoversi in prima persona. Addirittura, ci sarebbe già stato un contatto telefonico con il diretto interessato, nel quale gli avrebbe illustrato il suo progetto e la sua collocazione nello stesso.

Si tratta di un campionissimo del “Diavolo”, senza dubbio tra i protagonisti assoluti di questa prima parte di stagione. Una delle note più liete di questi primi mesi di gestione Fonseca, che ora spera con tutto se stesso di non dover salutare anzitempo.

Si muove Pep Guardiola: il Milan rischia di perdere il suo campione

La finestra di trattative che si spalancherà nel mese di gennaio fornirà a Guardiola l’opportunità di approfondire gli abboccamenti e di concretizzare l’affare. In tal senso, sarebbe pronto a volare in Italia e a recarsi presso il quartier generale del Milan con in mano un assegno da 60 milioni di euro.

Una cifra importante, che potrebbe far letteralmente vacillare la dirigenza meneghina. Certo, accettare quell’importo significherebbe veder partire definitivamente Tijjani Reijnders, ex Az Alkmaar a bersaglio già 6 volte nel corso dell’annata corrente. Punto fermo della Nazionale olandese e riferimento della mediana rossonera insieme a Youssouf Fofana, il centrocampista potrebbe essere affascinato da un’avventura in landa d’Albione, al punto da salutare anzitempo l’Italia.

Reijnders al Manchester City? Affare possibile

La volontà del Milan, ora come ora, è di blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale corredato da incremento di stipendio, però è chiaro che se il Manchester City si presentasse all’ombra del Duomo con l’offerta di cui sopra, sarebbe estremamente complicato non prenderla quantomeno in considerazione.

I dialoghi per il prolungamento dell’accordo in essere fra il “Diavolo” e Reijnders proseguono e l’intenzione del tesserato sarebbe quella di rinnovare, ma con 60 milioni di euro è evidente che si potrebbe effettuare un significativo restyling della rosa. Ergo, si riflette…