Tuttosport: “Ancora un “flop”. Quale futuro per l’ex rosanero Belotti?”

Su Tuttosport oggi in edicola, un retroscena di mercato accende i riflettori su Andrea Belotti, proposto da alcuni intermediari al Torino per sostituire l’infortunato Zapata. Una suggestione che però la dirigenza granata ha subito declinato, considerando ancora troppo fresco il ricordo del suo addio a parametro zero dopo sette anni di militanza.

Oggi al Como, Belotti sta vivendo una stagione complicata. Con appena 330 minuti giocati e un solo gol in Serie A, il Gallo fatica a trovare spazio e fiducia sotto la guida di Cesc Fàbregas. La sua avventura con i lombardi, iniziata dopo il trasferimento dalla Roma, non sta dando i frutti sperati.

Il passato granata pesa

Nonostante la logica dietro il ragionamento – Belotti conosce bene l’ambiente granata e potrebbe ritrovare lo smalto dei giorni migliori – la dirigenza del Torino ha declinato subito l’invito. Il ricordo del suo addio, segnato dal rifiuto di rinnovare nonostante una ricca offerta di Cairo e la partenza a parametro zero, è ancora vivo. Anche per i tifosi granata, il suo ritorno sarebbe difficile da accettare.

Un futuro incerto

Con un contratto che lo lega al Como fino al 2026 e un ingaggio da 1,5 milioni di euro, Belotti si trova a un bivio. Se non riuscirà a convincere Fàbregas a dargli più spazio, potrebbe chiedere la cessione per rilanciarsi altrove. Tuttavia, con una stagione deludente alle spalle e quotazioni in calo, il suo futuro appare sempre più incerto.