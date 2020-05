«Io ed il mio gruppo lavoreremo in sinergia con i dirigenti locali ed a quanti vorranno unirsi. Io sono molto fiduciosa ed aggiungo una cosa importante: sarò presentissima ad Agrigento. Ho intenzione di tornare anche ogni due settimane. Desidero seguire attivamente la squadra. I tifosi mi vedranno molto presente. Dobbiamo costruire e gioire insieme. Altrimenti non avrebbe senso. Lo stadio Esseneto deve tornare a riempirsi come fino a qualche anno fa. Sono sicura che, se ciascuno farà la propria parte con concretezza e amore vero, possiamo toglierci belle soddisfazioni». Intervenuta ai microfoni di “Obiettivoinformazione.it”, queste le parole del nuovo vicepresidente dell’Akragas, Sonia Giordano.