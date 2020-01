«In estate avevamo deciso di lasciare, per diversi motivi personali. La squadra fu affidata ad un esponente dell’amministrazione comunale, ma, vista la squadra in difficoltà, a metà del girone di andata abbiamo deciso di subentrare. Per quest’anno vogliamo raggiungere una salvezza tranquilla, ma il prossimo anno, in vista del Centenario, vogliamo costruire una squadra molto competitiva. Puntare alla serie C? Perché no, sperando che, dopo Bari e Palermo, non arrivi un’altra corazzata…». Queste le parole del presidente del Castrovillari, Giuseppe Agostini, rilasciate ai microfoni di “Notiziariodelcalcio.com” in merito al futuro della squadra rossonera.