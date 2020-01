«Ancora il telefono non ha squillato. Nessuna squadra si è fatta avanti e non si è fatto sentire nessuno. Il mio obiettivo sarebbe quello di fare il record di gol in Serie B, ma accetterei anche qualcosa in Serie C». Queste le parole di Daniele Cacia, ex attaccante del Piacenza, rilasciate ai microfoni di “Forzapalermo.it” in merito a un possibile contatto tra il giocatore e i rosanero.