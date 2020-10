Juve-Napoli non si giocherà.

Da vedere quali saranno gli strascichi che si porterà dietro questa partita, intanto ai microfoni di SkySport arriva il pensiero del presidente bianconero Andrea Agnelli: «Sono qui perché è giusto, bisogna fare chiarezza. Ci sono dei protocolli molto chiari per queste situazioni e dicono cosa fare in caso di positività. Si applica il protocollo della Figc, quindi si sa cosa fare cioè andare in isolamento fiduciari preso una struttura concordata con l’Asl entro cui il gruppo squadra si isola per continuare ad allenarci e giocare. Quindi stasera avremmo giocato col Napoli. Il lavoro svolto dalla federazione e dal ministero della salute è chiaro. Ieri, saputo della positività nel gruppo squadra, ci siamo isolati per giocare questa sera.” Alla domanda se avesse avuto contatti con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Mi ha mandato un messaggio e io ho scritto che la Juve si attiene ai regolamenti. Lui voleva il rinvio, richiesta legittima, ma abbiamo delle norme che ci dicono come comportarci. Contento di vincere questa partita a tavolino? Assolutamente no, alla Juve piace vincere sul campo»