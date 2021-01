Mario Rubesa, procuratore che cura gli interessi di Nana Welbeck del Catania, fa il punto sul suo assistito ai microfoni di “UnicaSport”.

Ecco le sue parole:





«La situazione di Nana è nota a tutti, il ragazzo sta benissimo a Catania ma è in scadenza e tutt’ora non sono arrivate da parte del club offerte per il rinnovo. Offerte? Ne sono arrivate diverse e soprattutto dalla Serie B. Il desiderio del mio assistito è però quello di scrivere pagine importanti in maglia rossazzurra. Aspetto solo una chiamata dalla dirigenza, altrimenti saremo costretti a valutare nuove piste»