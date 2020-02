Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Claudio Vigorelli, agente di Emiliano Viviano, si è espresso così in merito all’interessamento dell’Inter per l’ex portiere rosanero: «Gli accordi erano chiari fin dall’inizio: nessuno ci aveva promesso niente. La società con l’infortunio di Handanovic era in difficoltà, ma dopo un attento esame ha deciso di continuare con i portieri già in organico. Ci ha fatto piacere ricevere le attenzioni dell’Inter che ringraziamo. Dovendo pensare ad eventuale trasferimento si era pensato di fargli fare le visite mediche per accelerare i tempi. Emiliano si era messo a disposizione, è la prima volta dopo tanti anni da protagonista in Serie A che vive questa situazione particolare da svincolato, legata al trasferimento allo Sporting dove dopo aver firmato sono cambiate tante cose a livello societario. L’anno scorso Emiliano è stato uno dei protagonisti della salvezza della SPAL, ora continuerà ad allenarsi per farsi trovare pronto per la prossima sfida che sicuramente si presenterà presto».