Intervenuto ai microfoni di “TMW” Daniele Piraino, agente di Franco Vazquez ha parlato di un suo ipotetico ritorno in Italia.

«E’ un giocatore importante. Ha scelto Siviglia dove anche lui stesso ha ammesso di essersi sentito a casa. E, come ha detto, gli piacerebbe tornare a giocare in Italia ed essendo in scadenza nel 2021, a 31 anni, rappresenta una vera occasione».