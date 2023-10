Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Danilo Caravello, agente tra gli altri anche di Mirko Pigliacelli ha rilasciato le seguenti parole:

«Palermo a livello di piazza, tifoseria, storia e proprietà rappresenta tanto. Si sapeva che fosse un progetto a crescere. Quest’anno la squadra è stata costruita in maniera importante affinché possa stare nelle prime tre o quattro posizioni. Questo Palermo è costruito per tornare nel campionato che gli appartiene e per crescere ancora. Sono contento che Mirko sia un protagonista di questa squadra, è uno dei portieri meno battuti grazie anche al reparto difensivo. È un portiere di grandi doti e da sempre ha mostrato una grande personalità, oggi ha raggiunto la giusta maturità ed è un punto di riferimento fondamentale. Una garanzia»