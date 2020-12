Nelle scorse ore si è parlato di un forte interessamento del Bari per l’attaccante Marco Olivieri. Il classe ’99 di proprietà della Juventus, si trova attualmente in prestito all’Empoli e non ha però alcuna intenzione di scendere di categoria.

A confermarlo è stato Giancarlo Tronchetti, il suo agente, che ha smentito categoriacamente la possibilità che il suo assistito vesta la maglia del Bari. Ecco le sue parole ai microfoni di “Tuttobari.com”:





«Zero possibilità. Non so da dove è venuta fuori questa voce, ma in Serie C non viene assolutamente. Anche perché sta facendo bene, ci mancherebbe. Olivieri a Bari non verrà mai. Ad Empoli ha fatto due reti, figuriamoci se viene a giocare in terza serie: non ci pensa neanche lontanamente».