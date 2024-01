Ag. Kouda: «In estate mi aveva contattato anche il Palermo»

In una lunga intervista concessa a Sportitalia.com, l’agente di Rachid Kouda, Domitien Nzale, ha rivelato qualche retroscena inerente all’ultimo mercato estivo.

«Mi avevano contattato alcune società di Serie B: il Modena, già interessato sei mesi prima, l’Ascoli, il Palermo e il Catanzaro. Mentre in Serie A lo rivoleva il Cagliari. Ma abbiamo scelto lo Spezia sia per Alvini, che lo riteneva adatto al suo gioco, sia perché veniva dal massimo campionato e stava costruendo una rosa molto importante. Tuttavia nessun rimpianto: Rachid è in una piazza molto importante»