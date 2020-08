Intervenuto ai microfoni di “TMW” l’agente di Niccolò Corrado, Daniele Amerini si è espresso in merito alla trattativa per il calciatore da parte del Palermo: «E’ vero, c’è il forte interessamento da parte del Palermo e ovviamente il ragazzo è attratto da una piazza prestigiosa e importante come quella rosanero. Io stesso ci ho giocato e so cosa vuol dire indossare quella maglia. Nulla però è ancora deciso, ci sono anche alcune squadre di Serie B interessate al ragazzo, una in particolare. Ancora non c’è stata nessuna firma, nulla di deciso. Si sta valutando in queste ore quella che può essere la soluzione migliore».