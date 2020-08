Massimo Coda, svincolato dopo l’esperienza al Benevento, è impaziente di scoprire il proprio futuro. Le voci sul Bari si fanno insistenti, ma ancora nulla di certo. Intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, Giovanni Galli, agente dell’attaccante, si è espresso così in merito al futuro del suo assistito: «Non ho sentito i pugliesi. Valuteremo tutte le proposte che ci arriveranno. Non c’è nessuna preclusione. Il mio assistito è uno dei migliori attaccanti in circolazione. Per giunta, al momento, senza contratto. Stiamo attendendo, senza fretta, che si concluda il campionato di massima serie. Ci è arrivata una richiesta dalla A, ed è una possibilità alla quale teniamo molto».