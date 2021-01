Intervenuto ai microfoni di “Unica Sport”, Vincenzo Pisacane, agente di Luigi Canotto del Chievo Verona, ha parlato del possibile interessamento del Catania per il suo assistito. Ecco le sue parole:

«Luigi sta bene a Verona e si sta ritagliando il suo spazio con i clivensi. Quelle che sono uscite in questi giorni circa un suo possibile arrivo a Catania sono solo indiscrezioni prive di fondamento.





La società rossazzurra non mi ha contattato e sinceramente non credo che lo farà per alcune vicende passate. Identico discorso per Simeri».