Intervenuto ai microfoni di “La Sicilia.it”, Paolo Sciotto, ad dell’Acr Messina, ha commentato così lo stop al campionato e l’emergenza Coronavirus: «Questo non è il momento del calcio, ci sono priorità diverse. Il campionato ormai è andato, non si potrebbe ripartire assolutamente con squadre scariche fisicamente, mentalmente e tatticamente. Sarebbe un girone di ritorno falsato. Almeno la metà delle squadre non si presenterà alla ripartenza se ci sarà. Non penso comunque potrebbe accadere prima del 30 aprile. Ripartire a porte chiuse significherebbe dare un ottimo assist per il fallimento e il blocco economico delle società».