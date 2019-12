L’Acr Messina vuole fare un girone di ritorno da protagonista in Serie D Girone I. La prima parte di stagione della squadra peloritana è stata piena di alti e bassi, ma adesso l’Acr vuole rilanciarsi. L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” fa il punto della situazione, con la squadra di Scotto che vuole rinforzare ulteriormente l’organico, l’obiettivo numero uno sembra Diego Allegretti, centravanti della Vibonese, con cui non sta trovando molto spazio. Sul giocatore c’è l’interesse di alcuni club di Serie D, inoltre l’ingaggio è abbastanza proibitivo per la compagine messinese.