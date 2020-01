Notizie in ambito societario in casa Acr Messina. Infatti, nelle ultime ore l’ormai ex direttore generale della formazione messinese, Antonio D’Arrigo, ha presentato le proprie dimissioni dal ruolo da lui ricoperto fino a questo momento. Lo stesso, ha voluto congedarsi dalla società Acr Messina attraverso queste parole: “La presente per comunicare le dimissioni rassegnate dal sottoscritto, Antonio D’Arrigo, dalla carica di direttore generale dell’Acr Messina. Si coglie l’occasione per ringraziare la proprietà per la fiducia accordatami e augurare le migliori fortune alla società”.