Il Sindaco Leoluca Orlando ha partecipato ieri in teleconferenza alla riunione dell’Ati Idrico di Palermo, insieme con il presidente dell’Amap Alessandro Di Martino. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, nel corso dell’incontro di ieri, è stata decisa, in aggiunta ai provvedimenti già assunti, la sospensione temporanea delle fatture in scadenza e/o emesse dal 10 marzo al 5 maggio 2020 che potranno essere pagate entro il prossimo mese di luglio, anche in forma rateizzata e senza alcun addebito di costo e ciò fatte salve altre eventuali determinazioni in merito delle competenti Autorità Governative.