Dopo la diffusione del comunicato dell’Amap, riguardo ai problemi di potabilità dell’acqua in numerose zone della città di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando è intervenuto senza nascondere la sua irritazione per tale comunicato. “Tutti i dati ne confermano la potabilità e la qualità per uso umano”. Come si spiega dunque l’ordinanza? La firma dell’ordinanza è un atto dovuto di fronte ad una nota formale inviata dall’ASP all’Amministrazione comunale”. Il 25 febbraio, spiega il sindaco nel comunicato, i tecnici dell’Asp hanno eseguito alcuni prelievi dai serbatoi “Petrazzi” che alimentano la rete idrica della città. Dai controlli eseguiti, si legge nella nota, risulta non esserci alcun problema di carattere microbiologico nell’acqua distribuita in rete. “Specialmente in una situazione di già grave nervosismo legato alla situazione sanitaria del paese è auspicabile che da parte di tutti e soprattutto da parte dei soggetti istituzionali vi sia la massima collaborazione per non alimentare psicosi di alcun genere. L’AMAP controlla l’acqua distribuita in rete ogni singolo giorno, cosa che non avviene per tanti altri soggetti che vendono acqua presunta potabile. Sono certo che nessuno in Amap si sognerebbe mai di distribuire acqua non di qualità. Allo stesso tempo mi aspetto che l’azienda curi con maggiore attenzione la propria comunicazione, non essendo possibile che suoi uffici diffondano notizie parziali che generano allarme nella popolazione”.