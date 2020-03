Sale il numero dei contagi da Coronavirus in Italia- Stando ai dati dell’ultimo bollettino reso noto dal capo della Protezione civile durante il consueto punto stampa delle 18, ad oggi, venerdì 6 marzo, i guariti oggi sono 109, e il totale è diventato 523; i casi positivi sono 3916, di cui 2394 ospedalizzati, 462 in terapia intensiva e 1060 in isolamento domiciliare. I decessi rispetto a ieri sono saliti di 49 unità (197 totali), e sono tutte persone con precedenti patologie. La maggior parte degli infetti si trova ancora in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno registrato un incremento significativo del numero di contagi. Ecco, di seguito, l’elenco completo e in aggiornamento del numero di malati regione per regione:

Lombardia: 2.008

Emilia Romagna: 816

Veneto: 454

Piemonte: 139

Marche: 155

Liguria: 24

Campania: 57

Toscana: 78

Sicilia: 22

Lazio: 50

Friuli Venezia Giulia: 28

Abruzzo: 9

Puglia: 15

Umbria: 16

Calabria: 4

Trentino: 10

Bolzano 4

Sardegna: 5

Basilicata: 3

Molise: 12

Valle d’Aosta: 7