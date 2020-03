Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta del Sud”, Rocco Arena, presidente dell’Fc Messina, si è espresso così in merito alla questione dello stadio: «Pregherei la famiglia Sciotto di non parlare di complotto da parte nostra, l’Acr è il nostro ultimo pensiero da quando mi hanno preso in giro dicendomi di voler vendere ma poi tenendosi la società. Lo stadio “Franco Scoglio” è gestito da cani, assurdo per esempio che siano stati montati scaldabagni elettrici, con l’elettricittà a carico del comune, per aggirare il problema del gasolio. Poi perché i problemi nascono sempre quando siamo noi in casa? Sciotto, ora basta. Tifosi? Sto pensando di regalare un abbonamento per le nostre gare a quei tifosi che hanno sottoscritto a inizio anno l’abbonamento con l’Acr Messina, volessero avvicinarsi a noi ma avrebbero difficoltà ad abbonarsi».