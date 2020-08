L’Acireale fa sul serio in vista della prossima stagione di Serie D. Il club siciliano, infatti, continua a acquistare calciatori di livello per la categoria per provare a vincere il campionato.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “La società comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Francesco Bertolo, classe 1991, proveniente dal US Avellino 1912.

Benvenuto ad Acireale !”

Di seguito il video della presentazione ufficiale.