Di seguito il comunicato ufficiale dell’Acireale sul nuovo acquisto La Vardera:

“L’Acireale Calcio rende nota l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell’esterno difensivo Dario La Vardera, classe 2002, proveniente dal Cosenza. Cresciuto nel settore giovanile di Palermo e Cosenza, con quest’ultima ha collezionato diverse convocazioni in gare ufficiali di Serie B nella stagione attuale, esordendo da titolare il 30 settembre in una gara di Coppa Italia contro l’Alessandria. Il calciatore, già arrivato ad Acireale, è a disposizione di mister Pagana e sosterrà oggi il primo allenamento in granata”.