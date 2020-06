Il direttore sportivo dell’Acireale, Chiavaro, ha parlato a “Tuttoseried.com”, ecco le sue parole: «Campionato sicuramente positivo. Siamo partiti alla grande con sei o sette vittorie di fila, poi qualche incidente di percorso – un po per mancanze nostre, altre per vicende passate – ci ha condizionato. E’ ovvio che quando parti benissimo si crea tanto entusiasmo, ma effettivamente non c’erano forse le condizioni per poter fare la corsa al Palermo. Alla fine, però, i 50 punti conquistati sul campo per noi sono un ottimo bottino e ci fanno capire come ci sia una base di un certo livello per provare a fare qualcosa di importante il prossimo anno»