In relazione all’episodio accaduto prima della gara contro il San Tommaso, quando, i giocatori dell’Acireale avrebbero infatti subito delle intimidazioni da parte dei tifosi campani, è intervenuto il ds acese, Agatino Chiavaro. Ecco qui di seguito le sue parole: «Non capisco perché mancasse il servizio d’ordine. Quando siamo arrivati allo stadio, appena scesi dall’autobus, siamo stati aggrediti da un gruppo di tifosi del San Tommaso. Sono arrivati a contatto con i nostri giocatori con calci, spintoni e qualche sputo. Per fortuna siamo riusciti a entrare allo stadio in fretta e nessuno ha riportato conseguenze. Nonostante questo, la squadra ha avuto la forza per reagire e ha poi vinto sul campo. Quello che è accaduto prima ci lascia senza parole». Questo quanto raccolto da “Notiziariocalcio.com”.