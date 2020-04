Il direttore generale dell’Acireale Giuseppe Fasone, ha rilasciato un intervista ai microfoni del “Notiziariodelcalcio”. Di seguito alcune sue parole: «Ritengo che l’Acireale abbia disputato una stagione straordinaria. Non potevamo pensare di fare chissà cosa, vista soprattutto la presenza del Palermo. All’inizio abbiamo corso, c’è stata un’estate travagliata, ma siamo riusciti comunque ad allestire una squadra collaudata. Sulla base di questa stagione, speriamo di costruire il futuro. Tante squadre, però, usciranno malconce da questo periodo, dato che in D la maggior parte delle società vivono di sponsorizzazioni e di contributi dalle aziende dei presidenti. Spero che il governo e la federazione capiscano che, queste società, vanno supportate, ed abbiamo alcune proposte al vaglio. La serie A vive con le pay-tv, oggi sono fermi ed hanno ridotto gli stipendi; per la Lnd la situazione è totalmente diversa. Noi aspettiamo da un anno di giocare in casa con Palermo e Savoia, mi creda, ma sono consapevole che il campionato possa chiudersi qui, e sono anche d’accordo con quest’ipotesi. Potremmo avere problemi ad organizzare anche la prossima stagione: quindi fermiamoci, teniamo in considerazione queste classifiche, e pensiamo al campionato 2020-2021. Anche perché, chi è secondo o terzo, può comunque tentare la strada del ripescaggio, visto che ci saranno tante società in difficoltà. Evitiamo le retrocessioni ed allarghiamo i gironi, così è più facile programmare il futuro».