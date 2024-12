ACCORDO CON NETFLIX: “Trasmettermo il Mondiale FIFA” | Date e partite in esclusiva

Accordo storico raggiunto dalla FIFA con Netflix: le partite dei Mondiali verranno trasmesse sulla nota piattaforma

Se non si tratta di un accordo storico allora poco ci manca. A pochi giorni dalle festività natalizie arriva l’ufficialità da parte della FIFA che ha raggiunto un importante accordo con il colosso dello streaming, Netflix.

Le partite dei Mondiali FIFA verranno trasmessi, in esclusiva, proprio su Netflix. Ad annunciarlo ci ha pensato il numero uno della Federazione, Gianni Infantino. Quest’ultimo ha rivelato tutta la sua soddisfazione in merito.

Un momento storico non solo per il mondo del calcio, ma anche per le trasmissioni televisive. In questo modo il loro appeal andrà ad aumentare inevitabilmente.

Il trasferimento del torneo su Netflix non vuol dire solamente trasmettere in streaming le partite, ma anche quello di celebrare coloro che scenderanno sul terreno di gioco, la cultura e la passione di questo sport.

FIFA, accordo storico con Netflix: acquistati i diritti dei Mondiali

Una giornata storica per Netflix e per il mondo del calcio femminile. Il colosso streaming ha, infatti, annunciato di essere entrato a far parte nel mondo del calcio. Raggiunto un accordo storico con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti D’America per le edizioni 2027 e 2031 del Mondiale Femminile. Sarà la prima competizione, in assoluto, ad essere acquistata da Netflix. Una notizia importante per i tifosi statunitensi che potranno godersi lo spettacolo senza precedenti con commentatori di primo piano e star del calcio.

Un accordo che include anche Puerto Rico ed avrà anche una doppia trasmissione in lingua inglese e spagnola. Per Infantino non ci sono dubbi: si tratta di un momento importante per i diritti dei media sportivi. Netflix, inoltre, ha voluto dire la sua per far crescere in modo esponenziale il calcio femminile. “Si invia un messaggio forte sul valore della Coppa del Mondo Femminile FIFA e del calcio femminile in generale“. Insomma, una collaborazione storica e senza alcun tipo di precedente.

FIFA-Netflix, accordo storico per i Mondiali: mai successo fino ad ora

Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente Infantino dopo aver ufficializzato lo storico accordo: “Oltre a trasmettere i tornei stessi, Netflix svolgerà un ruolo chiave nel portare il fascino del calcio femminile a un pubblico multimilionario nel periodo precedente a entrambe le fasi finali dei tornei“.

Non si sono fatte attendere le dichiarazioni da parte dei vertici alti del colosso streaming. Quelle di Bela Bajara (responsabile dei contenuti) che ha rivelato: “Ho visto il fandom della Coppa del Mondo femminile FIFA crescere enormemente. Portare questo torneo su Netflix non significa solo trasmettere in streaming le partite, ma anche celebrare le giocatrici, la cultura e la passione dello sport femminile”.