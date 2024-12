“Sveglio per 7 giorni di fila per colpa della co**ina”: la Champions League, la Serie A e poi il tunnel infinito | Ha buttato una carriera meravigliosa

Confessione incredibile da parte del calciatore, che dopo il grande successo è caduto nel triste tunnel della dipendenza di droga.

I calciatori conducono, almeno secondo la nostra opinione, una vita da sogno. Fama, lavoro che hanno sempre desiderato e una montagna di soldi sono solo alcune delle caratteristiche che i tifosi e gli appassionati invidiano appunto ai giocatori. Tuttavia a volte tutto ciò può prendere una piega inaspettata.

Sono tanti i grandi protagonisti di questo sport che rimangono vittima di alcune pesanti problematiche. Una delle più diffuse riguarda le dipendenze. Ad esempio non molto tempo fa abbiamo assistito ad una confessione a cuore aperto di Adriano l’Imperatore, il quale ha apertamente affermato di essere stato dipendente dall’alcool.

Ma questo non è l’unico caso di questo genere. Tantissimi grandi nomi infatti sono incappati in questa tipologia di problematica. E uno di loro ha riportato tutto alla luce qualche tempo fa, affermando di essere finito nel tunnel della cocaina, e che per colpa di essa è rimasto sveglio per ben 7 giorni di fila. Vediamo però qual è il calciatore in questione, che ha giocato anche in Serie A.

Dalla Serie A e la Champions alla cocaina

Non tutti si ricorderanno di Mario Jardel, attaccante brasiliano abile a buttare la palla in porta, e che è sembrato uno dei principali prospetti del calcio verdeoro tra metà anni 90 e i primi 2000. Arrivato in Europa dopo l’esplosione in patria, il bomber si mette in mostra, toccando grandi palcoscenici come la Champions League.

La decadenza però è breve. Dopo la fama infatti il ragazzo si perde, e cade nel tunnel della cocaina, rimanendone invischiato e facendo andare a rotoli la sua intera carriera, che ha avuto anche una parentesi in Serie A all’Ancona.

La triste rivelazione del giocatore

Qualche anno fa, durante un programma tv, lo steso Jardel ha confessato la sua dipendenza dalla droga, raccontando un episodio in particolare che ha scioccato tutti. Di seguito le sue parole riportate da derbyderbyderby.it.

“Nel 2002 ho avuto un’overdose e sono stato sveglio ininterrottamente per sette giorni facendo uso di cocaina. Per quelli di voi che mi guardano, non è un esempio. Facevo il calciatore, ero famoso, mi sentivo invincibile, pensavo che non mi sarebbe successo niente, che tutto fosse a posto”.