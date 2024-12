O in prestito o a titolo definitivo NOI TI VOGLIAMO: Bernardeschi torna subito in Serie A | Pazzo colpo per la Champions

Federico Bernardeschi pronto per un clamoroso ritorno in Serie A, poco importa se sia in prestito o a titolo definitivo

Certe volte ritornato. Ed è proprio il caso di dirlo. Soprattutto se il protagonista in questione è Federico Bernardeschi. L’ex attaccante della Juventus è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi del Toronto fin dal primo giorno del suo approdo in Canada.

Questa avventura, oramai iniziata da quasi due anni e mezzo, potrebbe seriamente essere giunta al termine. Il motivo è molto semplice e che potrebbe fargli strappare un sorriso: un club di Serie A è fortemente sulle sue tracce.

La voglia di riportarlo in Italia, da parte della società, è seriamente molto alta. Anche perché arriverebbe a sostituire un suo collega che, a quanto pare, è sempre più vicino ad un addio al calcio italiano.

Poco importa se in prestito o a titolo definitivo (ovviamente dipenderà dai due club), la cosa certa è che il club vuole seriamente riportare in Italia Bernardeschi. Ad ogni costo.

Bernardeschi ritorna in Italia, prende il posto del suo ex compagno di squadra

Il nativo di Carrara attende, anche con una certa ansia, le ultime novità che potrebbero arrivare dall’Italia nei prossimi giorni. In particolar modo dalla Roma che sta vivendo una situazione particolare con alcuni suoi tesserati. In particolar modo con Paulo Dybala. L’avventura della “Joya“, con i colori giallorossi, sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Il campione del mondo argentino è sempre più vicino ad un trasferimento in Turchia, tra le fila del Galatasaray.

Nel caso in cui la cessione dovesse verificarsi allora la Roma non avrebbe assolutamente dubbi su chi puntare: proprio sul classe ’94. Lo stesso Ghisolfi, poco prima del match di Coppa Italia contro la Sampdoria, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ ha fatto chiaramente capire che l’addio tra il calciatore ed il club è quasi scontato: “Per Paulo è l’inizio del mercato. Ci sono dei rumors, conosciamo la sua importanza. Se qualcosa arriverà la ascolteremo. Per il momento, però, non ci sono stati contatti con altri club“.

Bernardeschi attende novità, il ritorno in Italia si può verificare: le ultime

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato, ovvero quello che lo accosta al club giallorosso, è il “Corriere dello Sport“. Non solo: nei giorni scorsi il 30enne è stato avvistato nella Capitale (dove è nata la moglie). L’idea di ritornare a calcare i campi della Serie A lo intriga e non poco.

Allo stesso tempo, però, bisogna capire se mister Ranieri è seriamente intenzionato a voler puntare su un calciatore che, comunque, non è più nel giro della nazionale ed è lontano dall’Europa da due anni e mezzo. Soprattutto visto che milita in un campionato rispettoso come la MLS, ma decisamente inferiore ai ritmi della Serie A.