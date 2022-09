Come si legge su “Catanista” nessuna novità per quanto riguarda Helbiz e la trasmissione delle partite del Catania.

Nonostante in forma ufficiosa fosse stato confermato dalla stessa emittente un accordo per trasmettere le partite dei rossazzurri, la prima gara è stata mandata in onda solamente da Telecolor.

Grella aveva parlato di punti da dover ancora discutere, ma per adesso non ci sono passi in avanti, vedremo se la situazione si sbloccherà prima del 28 settembre