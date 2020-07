Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo,Andrea Accardi, calciatore in forza al Palermo, si è espresso così in merito alla stagione del Palermo: «Il bilancio è più che positivo. Abbiamo finito la stagione come ci eravamo prefissati, ovvero vincendo il campionato. Sono molto felice per aver fatto parte della rinascita del Palermo. Spero che ci saranno altre annate così importanti e belle».